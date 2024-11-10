В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В воскресенье, 10 ноября, в 10.28 объявили об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщили в телеграм-канале губернатора Александра Гусева.
Режим опасности объявили в 7.16. Это было уже второе предупреждение об опасности воздушной атаки за сутки. Ранее о приближающихся вражеских БПЛА сообщили в 2.50. Тогда режим опасности действовал до 6.31.
Тем временем Москва подверглась массовой атаке вражеских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых БПЛА. Можно предположить, что до Воронежской области беспилотников из Незалежной добраться куда легче.