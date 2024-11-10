Над регионами РФ с утра уничтожили 70 БПЛА

«10 ноября в период с 07:00 до 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 34 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Брянской, по 7 — над территориями Орловской и Калужской областей, 6 — над территорией Курской области, 2 — над территорией Тульской области», — сообщили в ведомстве.