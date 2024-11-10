Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько рейсов из Петербурга в Москву задержали из-за атак БПЛА

Несколько рейсов из Петербурга в Москву пришлось задержать из-за атаки беспилотников на столицу.

Напомним, первое сообщение о диверсии мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в 08:37. К этому моменту были уничтожены два беспилотника. Через несколько минут были сбиты ещё два.

К 9:00 стало известно о восьми сбитых беспилотниках. На этот раз атака произошла в трёх округах: Раменки, Домодедово и Коломна.

В итоге общее количество уничтоженных БПЛА достигло 32 беспилотника, летевших на Москву. Сведений о пострадавших не поступало. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский закрыты. На работу аэропорта Шереметьево также введено ограничение.

Аэропорт Пулково работает в обычном режиме.