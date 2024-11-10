«После долгого перерыва». Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском

«На нашем направлении очень долгое время противник не применял артиллерию, это были единичные случаи… недельки две назад им либо сюда перебросили артиллерию дальнобойную, либо осуществили подвоз боеприпасов, противник начал на нас производить огневое воздействие, пытается работать контрбатарейной, пока безуспешно», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что отсутствие артиллерии украинская армия компенсировала большим количеством дронов. По его словам, пять-шесть дронов прилетают «роем» и ищут цели. После обнаружения цели один из дронов-камикадзе производит удар, а остальные продолжают искать.
Со слов командира, контрбатарейная работа проходит на упреждение: если замечают место, которое готовят ВСУ для размещения орудия, по нему сразу наносится удар.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области, противник потерял до 440 военнослужащих.