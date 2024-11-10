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«После долгого перерыва». Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском

ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 10 ноя — РИА Новости. На Купянском направлении ВСУ спустя долгое время вновь начали активно применять против ВС РФ артиллерию, но успехов украинской стороне эти попытки не приносят, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным «Сварожич».

Источник: © РИА Новости

«На нашем направлении очень долгое время противник не применял артиллерию, это были единичные случаи… недельки две назад им либо сюда перебросили артиллерию дальнобойную, либо осуществили подвоз боеприпасов, противник начал на нас производить огневое воздействие, пытается работать контрбатарейной, пока безуспешно», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что отсутствие артиллерии украинская армия компенсировала большим количеством дронов. По его словам, пять-шесть дронов прилетают «роем» и ищут цели. После обнаружения цели один из дронов-камикадзе производит удар, а остальные продолжают искать.

Со слов командира, контрбатарейная работа проходит на упреждение: если замечают место, которое готовят ВСУ для размещения орудия, по нему сразу наносится удар.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области, противник потерял до 440 военнослужащих.