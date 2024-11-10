«После долгого перерыва». Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском

«На нашем направлении очень долгое время противник не применял артиллерию, это были единичные случаи… недельки две назад им либо сюда перебросили артиллерию дальнобойную, либо осуществили подвоз боеприпасов, противник начал на нас производить огневое воздействие, пытается работать контрбатарейной, пока безуспешно», — сказал собеседник агентства.