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ВС РФ нанесли удары по местам хранения и запуска ударных БПЛА ВСУ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские войска нанесли удары по местам хранения и запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — сказали там.