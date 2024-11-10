Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки

«Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка», — говорится в сводке.
Потери украинской армии в этом районе составили:
90 человек убитыми и ранеными;три танка;три БМП;четыре боевые бронемашины;три автомобиля.
Кроме того, трое украинских военнослужащих сдались в плен.
При этом бойцы «Севера» продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:
более 290 военнослужащих;
пять танков;три БМП;семь боевых бронемашин;три миномета;станцию радиоэлектронной борьбы;десять автомобилей.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 31 тысячи военнослужащих, 194 танка и тысячи единиц другой техники.