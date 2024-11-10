Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 31 тысячи военнослужащих, 194 танка и тысячи единиц другой техники.