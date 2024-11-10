ВСУ дважды атаковали дом в Шебекино, под завалами находится мужчина

Гладков посетил Шебекино, чтобы проверить процесс восстановления поврежденного жилья. Он рассказал, что сам стал свидетелем того, как дрон врезался в дом на уровне четвертого этажа, хозяин квартиры, находившийся в ванной, не пострадал. Позже поступила информация о повторном ударе дрона в тот же дом, когда к мужчине зашел отец из соседнего дома, чтобы проведать сына.
«После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Отец оказался под завалами. Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть. Оперативно прибыли сотрудники МЧС. Есть риск обрушения верхних этажей. В одной из квартир загорелись вещи и мебель — пожарными расчетами возгорание ликвидировано», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что развернут оперативный штаб. На время проведения спасательных работ и обследования конструктива двухподъездного многоквартирного дома всем жителям необходимо будет покинуть свои квартиры. Пункты временного размещения готовы к их приему. Когда разбирать завалы закончат, начнут закрывать контур, подчеркнул глава региона.