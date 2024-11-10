ВСУ дважды атаковали дом в Шебекино, под завалами находится мужчина

Гладков посетил Шебекино, чтобы проверить процесс восстановления поврежденного жилья. Он рассказал, что сам стал свидетелем того, как дрон врезался в дом на уровне четвертого этажа, хозяин квартиры, находившийся в ванной, не пострадал. Позже поступила информация о повторном ударе дрона в тот же дом, когда к мужчине зашел отец из соседнего дома, чтобы проведать сына.