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Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские войска в 13.35 воскресенья выпустили восемь ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 13.35 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.