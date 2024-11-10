Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 13.35 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.