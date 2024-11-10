Потери ВСУ и пленные. Что известно о ситуации в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 290 военнослужащих в ходе боевых действий на курском направлении, трое украинских военных сдались в плен. Всего за время боев потери противника превысили 31 тыс. военнослужащих.
ТАСС собрал основное о ситуации в регионе.
Ход операции
Российская группировка войск «Север» продолжила наступление и отразила за сутки 11 контратак ВСУ в Курской области в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка.
Подразделения Северной группировки нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.
Российские авиация, артиллерия и ракетные войска продолжили наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области, а также их резервам и районам сосредоточения в Сумской области.
Потери ВСУ
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили более 290 военнослужащих, уничтожены 5 танков, 3 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин, а также 3 миномета, станция радиоэлектронной борьбы и 10 автомобилей.
Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен за сутки.
За все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 102 боевые бронированные машины.