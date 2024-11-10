Группировка «Север» уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов разведчиков группировки войск “Север”. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по пункту управления боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт управления одного из подразделений ВСУ в Харьковской области был вскрыт военнослужащими группировки «Север» в ходе разведывательных мероприятий.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля уничтожения пункта управления.