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Группировка «Север» уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск «Север» ударом FPV-дронов уничтожила пункт управления подразделения ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов разведчиков группировки войск “Север”. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по пункту управления боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт управления одного из подразделений ВСУ в Харьковской области был вскрыт военнослужащими группировки «Север» в ходе разведывательных мероприятий.

Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля уничтожения пункта управления.