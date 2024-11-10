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При обстреле Горловки пострадал мирный житель

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский в Горловке в ДНР в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск.

«В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Гольмовский ранен мирный житель Горловки», — написал Приходько.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

несчастный случай