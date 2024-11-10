Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Ю. А. Гагарина ранен мирный житель Горловки», — написал Приходько.
Ранее мэр сообщал, что мирный житель получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский в Горловке в ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.