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Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Ю. А. Гагарина ранен мирный житель Горловки», — написал Приходько.

Ранее мэр сообщал, что мирный житель получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский в Горловке в ДНР.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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