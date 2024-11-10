В Березовском простятся с молодым бойцом СВО, погибшим в ДНР

— Андрей был примерным отцом, всегда готовым дарить любовь и радость своим детям. Он также был внимательным и любящим мужем, поддерживающим и наставляющим. Был заботливым сыном для своих родителей, Андрея Ивановича и Нины Викторовны, — рассказал Евгений Писцов.