В Березовском простятся с молодым бойцом СВО, погибшим в ДНР

В Березовском простятся с 27-летним бойцом СВО Андреем Новгородцевым, погибшим в селе Михайловка Красноармейского района Донецкой Народной республики при выполнении боевых задач. Трагедия произошла 24 октября 2024 года. Об этом сообщил глава Березовского Евгений Писцов в личном telegram-канале.
Андрей Новгородцев родился 9 апреля 1997 года в поселке Ключевск Березовского городского округа. Закончив школу № 11, он обучился на сварщика в одном из техникумов. Затем, в 2015—2016 годах, проходил срочную службу в мотострелковых войсках.
Вернувшись домой, Андрей Новгородцев устроился на работу каменщиком. В 2020 году он создал с возлюбленной семью, у них появились три сына.
— Андрей был примерным отцом, всегда готовым дарить любовь и радость своим детям. Он также был внимательным и любящим мужем, поддерживающим и наставляющим. Был заботливым сыном для своих родителей, Андрея Ивановича и Нины Викторовны, — рассказал Евгений Писцов.
Прощание с бойцом пройдет 11 ноября. После траурного митинга и отпевания пройдет захоронение и состоится поминальный обед.