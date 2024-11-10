При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина

Ранее глава региона информировал, что украинские дроны дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекино, в результате чего под завалами оказался мужчина. Сотрудники МЧС работали над его спасением, пытаясь извлечь его из-под обрушившихся потолочных плит. Жильцов дома эвакуируют на время проведения спасательных работ и обследования конструктива дома.
«Все оперативные службы, а также бойцы самообороны делали всё возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины», — написал Гладков.
Он выразил соболезнования всем родным и близким погибшего. По словам губернатора, все жители дома отселены, четверо из них разместились в ПВР, остальные выехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в больницу.