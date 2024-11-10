При атаке беспилотников в Брянской области пострадал подросток

Так, утром 10 ноября при атаке беспилотника в Брянске загорелись нежилые строения. Ранее в этот же день Богомаз заявил об отражении атаки дронов на регион. По его словам, силами ПВО было сбито 14 беспилотников, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.