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При атаке беспилотников в Брянской области пострадал подросток

Брянская область подверглась атаке двух украинских беспилотников, в результате был ранен подросток, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: Аргументы и факты

«В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе. К сожалению, подросток получил осколочное ранение стопы», — написал он в своем телеграм-канале.

Его доставили в детскую больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент состояние мальчика оценивают как удовлетворительное. Богомаз выразил сочувствие родителям пострадавшего и пожелал мальчику скорейшего выздоровления.

Украинские беспилотники повредили также два дома и хозяйственные постройки.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, утром 10 ноября при атаке беспилотника в Брянске загорелись нежилые строения. Ранее в этот же день Богомаз заявил об отражении атаки дронов на регион. По его словам, силами ПВО было сбито 14 беспилотников, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

несчастный случай