При атаке беспилотников в Брянской области пострадал подросток

«В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе. К сожалению, подросток получил осколочное ранение стопы», — написал он в своем телеграм-канале.
Его доставили в детскую больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент состояние мальчика оценивают как удовлетворительное. Богомаз выразил сочувствие родителям пострадавшего и пожелал мальчику скорейшего выздоровления.
Украинские беспилотники повредили также два дома и хозяйственные постройки.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, утром 10 ноября при атаке беспилотника в Брянске загорелись нежилые строения. Ранее в этот же день Богомаз заявил об отражении атаки дронов на регион. По его словам, силами ПВО было сбито 14 беспилотников, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.