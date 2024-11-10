С сайта Рады исчез законопроект о военном положении

«Дал поручение направить ему (спикеру Рады Руслану Стефанчуку — ред.) простой запрос. Куда исчез с сайта Рады законопроект от 24 февраля 2022 об объявлении в Украине состояния войны, внесенный… Зеленским 24 февраля 2022 года», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, «риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».