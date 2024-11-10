Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР

За сутки ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, пять танков, три БМП, семь бронемашин, а также три миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих.