Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР

Кроме того, «Центр» и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад и иностранных наёмников, а также отразили 15 контратак. Потери противника составили до 1795 военнослужащих.
Также ВСУ потеряли танк, четыре бронемашины, в том числе две — «Козак», два бронетранспортера М113, гаубицы М198 и М777, самоходную артиллерийскую установку Paladin и четыре орудия М119 производства США, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и две самоходки Krab польского производства.
Помимо этого, были уничтожены машина разминирования УР-67, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», одна «Богдана», одно орудие Д-20 и восемь гаубиц Д-30, противотанковая пушка «Рапира», семь складов боеприпасов противника, цех по производству беспилотников и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотников, объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 36 беспилотников самолетного типа.
Наступление ВС РФ продолжается
В отдельной сводке говорится, что подразделения группировки «Север» продолжили наступательные действия в курском приграничье и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили 11 контратак и сорвали атаки.
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также удары по резервам шести бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, пять танков, три БМП, семь бронемашин, а также три миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих.
Украинские БПЛА сбиты и подавлены
В ночь на 10 ноября и утром воскресенья Киев предпринял попытку атаковать российские регионы с помощью ударных беспилотников. Как сообщили в МО РФ, украинские войска применили 84 беспилотника самолетного типа, все они были сбиты ПВО или подавлены РЭБ. При этом главной целью киевского режима, по данным ведомства, было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.
В частности, в период с 8.17 мск до 9.47 мск в Раменском районе Московской области были уничтожены и подавлены 34 беспилотника. В результате падения обломков в трех населённых пунктах произошло возгорание четырех домов, пять человек получили ранения.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в воскресенье обстреляли Горловку восемью снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров и восемью ракетами РСЗО. В результате ранения получил мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ездил обсуждать
Глава разведывательной службы Франции DGSE Николя Лернер ездил в Киев, чтобы обсудить вооруженные силы РФ и военнослужащих КНДР, сообщила газета Monde со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник.
Взрывы на Украине
Украинские СМИ и власти сообщали в воскресенье о взрывах в Одессе, в Хмельницкой области, о серии взрывов на севере Харькова, а также о взрыве в Сумах.