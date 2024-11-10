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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Десятого ноября т.г. около 21.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.