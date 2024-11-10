В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Ранее в воскресенье тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях.
В 22.12 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской и Николаевской. Через некоторое время тревогу объявили в Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.