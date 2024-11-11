Росгвардейцы сбили разведывательный БПЛА над ЛНР из стрелкового оружия

По данным ведомства, ночью, после получения сигнала о приближении вражеского дрона, росгвардейцы оперативно прибыли к точке засады на внедорожнике. Услышав звук двигателя и осветив БПЛА прожектором, мобильный расчет открыл по нему сосредоточенный огонь, сбив аппарат.