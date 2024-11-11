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Росгвардейцы сбили разведывательный БПЛА над ЛНР из стрелкового оружия

Беспилотник упал на удалении от населенных пунктов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Сотрудники Росгвардии сообщили, что сбили разведывательный беспилотник самолетного типа над территорией ЛНР, применив стрелковое оружие.

По данным ведомства, ночью, после получения сигнала о приближении вражеского дрона, росгвардейцы оперативно прибыли к точке засады на внедорожнике. Услышав звук двигателя и осветив БПЛА прожектором, мобильный расчет открыл по нему сосредоточенный огонь, сбив аппарат.

Беспилотник упал на удалении от населенных пунктов и был передан компетентным органам для дальнейшего исследования.

Ранее средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника, пролетавших над Белгородской и Курской областями.