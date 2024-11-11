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NYT: Россия собрала 50 000 солдат для выдавливания ВСУ из Курской области

Атака на позиции украинских военных может начаться в ближайшие дни.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Вооруженные силы России сформировали группировку из 50 000 бойцов для выдавливания украинских военных из Курской области, сообщает The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников из США и Украины.

Согласно информации газеты, в эту группировку якобы входят солдаты из Северной Кореи, которые еще не участвовали в боях и продолжают проходить подготовку.

Источники издания считают, что мощная атака на позиции украинских военных в Курской области может начаться в ближайшие дни. По их данным, ВСУ смогли построить в российском регионе укрепления, которые позволят им продержаться «некоторое время».

Ранее сообщалось, что морпехи российской группировки войск «Север» выбили ВСУ с позиций в приграничном районе Курской области. В ходе зачистки позиций российские военные захватили западное оружие и документы военнослужащих ВСУ, а также шевроны иностранных боевиков.