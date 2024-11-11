Вооруженные силы России сформировали группировку из 50 000 бойцов для выдавливания украинских военных из Курской области, сообщает The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников из США и Украины.
Согласно информации газеты, в эту группировку якобы входят солдаты из Северной Кореи, которые еще не участвовали в боях и продолжают проходить подготовку.
Источники издания считают, что мощная атака на позиции украинских военных в Курской области может начаться в ближайшие дни. По их данным, ВСУ смогли построить в российском регионе укрепления, которые позволят им продержаться «некоторое время».
Ранее сообщалось, что морпехи российской группировки войск «Север» выбили ВСУ с позиций в приграничном районе Курской области. В ходе зачистки позиций российские военные захватили западное оружие и документы военнослужащих ВСУ, а также шевроны иностранных боевиков.