ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово

«В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи освобождённого от украинских нацистов населённого пункта Селидово выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в схронах было вооружение производства НАТО: два ручных гранатомета, 128 выстрелов ВОГ, 900 патронов к стрелковому оружию, пять крупнокалиберных пулеметов и три станковых гранатомета.
Кроме этого, были изъяты 14 ручных гранатометов и 100 выстрелов к ним, 45 противопехотных мин, 20 мин 120 миллиметров, 410 ручных гранат, 35 единиц стрелкового оружия и 15 тысяч патронов к ним.
Изъятые вооружение и боеприпасы российская армия использует в дальнейшем наступлении на Кураховском оперативно-тактическом направлении.