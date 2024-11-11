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ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Заминированные схроны с оружием украинских диверсантов обнаружили сотрудники ФСБ на бывших позициях ВСУ в Селидово (ДНР), сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Источник: © РИА Новости

«В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи освобождённого от украинских нацистов населённого пункта Селидово выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в схронах было вооружение производства НАТО: два ручных гранатомета, 128 выстрелов ВОГ, 900 патронов к стрелковому оружию, пять крупнокалиберных пулеметов и три станковых гранатомета.

Кроме этого, были изъяты 14 ручных гранатометов и 100 выстрелов к ним, 45 противопехотных мин, 20 мин 120 миллиметров, 410 ручных гранат, 35 единиц стрелкового оружия и 15 тысяч патронов к ним.

Изъятые вооружение и боеприпасы российская армия использует в дальнейшем наступлении на Кураховском оперативно-тактическом направлении.