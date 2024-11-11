Украинская артиллерия нанесла массированный удар кассетными снарядами

«Прям вот недавно и недалеко отсюда кассетными снарядами нанесли удар по жилому поселку. Причем 3−4, по разным данным местного населения, я спрашивал у людей, 3−4 (боеприпаса) не взорвалось, а просто повтыкалось в огородах. А очень много просто на дорогу упало», — рассказал собеседник агентства.
По словам военного, отдельную опасность для мирных жителей представляют из себя неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.
«Самое обидное, что, когда падают на дорогу эти “колокольчики” (бомбы от кассетных снарядов), хотя бы взрываются. А когда они падают в подлесок, то они там так и остаются. В принципе, лесом-то его не назовешь — это сразу за домами», — подчеркнул военный.
Неразорвавшиеся боеприпасы от кассетных снарядов превращаются в мины «колокольчики», способные сдетонировать в любой момент, особенно в случае оказания на них какого-либо физического воздействия со стороны человека, животного или транспортного средства.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.