Украинская артиллерия нанесла массированный удар кассетными снарядами

«Самое обидное, что, когда падают на дорогу эти “колокольчики” (бомбы от кассетных снарядов), хотя бы взрываются. А когда они падают в подлесок, то они там так и остаются. В принципе, лесом-то его не назовешь — это сразу за домами», — подчеркнул военный.