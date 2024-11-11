Рогов: ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в городе Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье зафиксированы взрывы, о чем сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, в своем Telegram-канале.
По его словам, во временно оккупированном нацистами городе, произошли взрывы, связанные с ударами фугасных авиационных бомб (ФАБ) по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, действиями ПВО против российских разведывательных дронов, а также с приближением «Гераней».
Ранее стало известно, что ВС РФ осталось преодолеть 17 км до полного окружения украинских военных в Курахово.