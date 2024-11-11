Дмитрий Демешин: «Всесторонняя помощь бойцам на передовой — наша обязанность»

«Всесторонняя помощь нашим бойцам на передовой — это наша обязанность. Совместно с командованием Восточного военного округа мы делаем всё, чтобы каждый воин-дальневосточник победил, вернулся домой к своей семье с победой. Для успешного выполнения боевых задач каждый из вас должен быть снабжен эффективной техникой. И сегодня мы передаем очередную партию средств боевого применения — одну тысячу дронов с системами управления к ним и более 60 тепловизоров для военнослужащих вашего соединения», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на церемонии передачи техники.