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Дмитрий Демешин: «Всесторонняя помощь бойцам на передовой — наша обязанность»

Глава Хабаровского края передал очередную партию военной техники для нужд СВО.

Источник: Правительство Хабаровского края

Поддержка военнослужащих воинских частей Восточного военного округа, участвующих в специальной военной операции, вот уже больше двух лет является одним из приоритетных направлений работы правительства Хабаровского края. Губернатор региона Дмитрий Демешин держит эту работу на личном контроле и сам в ней участвует. В минувшие выходные он передал отдельному ордена Кутузова гвардейскому соединению ВВО партию беспилотных летательных аппаратов, приобретенных краевым правительством. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Всесторонняя помощь нашим бойцам на передовой — это наша обязанность. Совместно с командованием Восточного военного округа мы делаем всё, чтобы каждый воин-дальневосточник победил, вернулся домой к своей семье с победой. Для успешного выполнения боевых задач каждый из вас должен быть снабжен эффективной техникой. И сегодня мы передаем очередную партию средств боевого применения — одну тысячу дронов с системами управления к ним и более 60 тепловизоров для военнослужащих вашего соединения», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на церемонии передачи техники.

По поручению главы региона сегодня в Хабаровске создана автономная некоммерческая организация «Роботизированные комплексы Хабаровского края», на базе которой функционирует научно-технический центр. Именно здесь разрабатывают и производят продукцию для нужд СВО.

«Мы будем наращивать объемы производства беспилотников, повышать их тактико-технические характеристики с учетом опыта бойцов, находящихся на фронте», — добавил Дмитрий Демешин.

По словам руководителя территории, он не сомневается, что переданные техсредства послужат делу успешного выполнения боевых задач.

«Еще много предстоит сделать для достижения целей специальной военной операции. Единство и верность курсу верховного главнокомандующего — залог нашей Победы! Желаю новых побед, здоровья и благодарю вас за службу. Мы гордимся вами!» — обратился к бойцам губернатор.

Кроме того, глава региона обсудил с членами краевого правительства работу АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края». В частности, на совещании поднимались вопросы подбора площадки для размещения организации, привлечения квалифицированных кадров и обучения процессам пилотирования БПЛА.

«Сложная геополитическая обстановка ставит перед нами задачу по обеспечению безопасности государства. И “Роботизированные комплексы Хабаровского края” призваны ее решить. Поэтому будем трудиться на благо Хабаровского края и нашей Родины!» — подвел итог Дмитрий Демешин.