В Прикамье проводили в последний путь погибшего на СВО Динара Самигулова

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 8 ноября в Суксуне Пермского края прошла церемония прощания с погибшим на СВО местным жителем Анатолием Делидовым. 34-летний мужчина скончался при исполнении воинского долга. Кроме того, в начале ноября друзья и родные простились со стрелком-сапёром Николаем Каменских из Оханского округа, который тоже погиб на СВО.