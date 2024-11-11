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В Прикамье проводили в последний путь погибшего на СВО Динара Самигулова

Он отправился в зону спецоперации добровольцем.

Источник: Reuters

Друзья, родные и близкие проводили в последний путь погибшего на СВО 37-летнего добровольца Динара Самигулова из села Танып, рассказали в администрации Бардымского округа Пермского края.

«Динар уехал добровольцем на СВО в ноябре 2023 года. При прохождении военной службы боец был удостоен ордена Мужества. Во время боевых действий мужчина получил увечье, и его уволили в запас по состоянию здоровья», — рассказали местные власти.

Свои последние дни Динар Самигулов провёл в селе Барда под присмотром родных. У ветерана СВО остались двое детей.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 8 ноября в Суксуне Пермского края прошла церемония прощания с погибшим на СВО местным жителем Анатолием Делидовым. 34-летний мужчина скончался при исполнении воинского долга. Кроме того, в начале ноября друзья и родные простились со стрелком-сапёром Николаем Каменских из Оханского округа, который тоже погиб на СВО.