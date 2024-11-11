В Волгоградской области простятся с участником СВО Алексеем Соловьевым

В 2023 году Алексей Соловьев подписал контракт и отправился на защиту Родины. 15 ноября 2023 года он погиб в селе Крынки Херсонской области при выполнении боевой задачи. Дома бойца не дождались мама, сын и сестра, сообщили в администрации Урюпинска.