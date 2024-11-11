В Волгоградской области простятся с участником СВО Алексеем Соловьевым

В понедельник, 11 ноября, в Волгоградской области пройдет церемония прощания с сержантом Алексеем Соловьевым. Он был снайпером-разведчиком на одном из сложнейших направлений в Херсонской области.
В 2023 году Алексей Соловьев подписал контракт и отправился на защиту Родины. 15 ноября 2023 года он погиб в селе Крынки Херсонской области при выполнении боевой задачи. Дома бойца не дождались мама, сын и сестра, сообщили в администрации Урюпинска.
Траурная церемония назначена на 11 ноября по адресу ул. Штеменко, 12а. Отпевать военнослужащего будут в Покровском храме, после чего на площади около памятника в хуторе Россошинском пройдет гражданская панихида и захоронение.
«Вечная слава и вечная светлая память герою!» — откликнулись земляки на печальную весть в соцсетях.
«Волгоградская правда.ру» искренне соболезнует семье и друзьям Алексея Соловьева.