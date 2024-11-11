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63-летний гранатометчик из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

11 ноября в Каменске-Уральском простятся с 63-летним Виктором Мусихиным, который погиб в зоне спецоперации, во время боя за город Украинск Покровского района Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Виктор Мусихин родился в Челябинске, там же окончил школу и техникум. С 2000 года жил в Каменске-Уральском, работал монтажником. Подписал контракт с военным ведомством, заявив, что «пора и старшему поколению идти на фронт, помогать молодым ребятам».

«За храбрость и героизм представлен командованием части к ордену Мужества, посмертно. Глава города, коллектив Администрации Каменска-Уральского выражают глубокие и искренние соболезнования семье и близким Виктора Михайловича Мусихина», — сообщили в мэрии.

В 11:00 начнется отпевание Виктора Мусихина в храме во имя Покрова Божией Матери (на горе). Его похоронят на Ивановском кладбище.

«МК-Урал» ранее писал, что в Ключевске простились с 27-летним бойцом Андреем Новгородцевым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Военный погиб 24 октября этого года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка в ДНР.