63-летний гранатометчик из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

Виктор Мусихин родился в Челябинске, там же окончил школу и техникум. С 2000 года жил в Каменске-Уральском, работал монтажником. Подписал контракт с военным ведомством, заявив, что «пора и старшему поколению идти на фронт, помогать молодым ребятам».