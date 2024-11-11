63-летний гранатометчик из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Виктор Мусихин родился в Челябинске, там же окончил школу и техникум. С 2000 года жил в Каменске-Уральском, работал монтажником. Подписал контракт с военным ведомством, заявив, что «пора и старшему поколению идти на фронт, помогать молодым ребятам».
«За храбрость и героизм представлен командованием части к ордену Мужества, посмертно. Глава города, коллектив Администрации Каменска-Уральского выражают глубокие и искренние соболезнования семье и близким Виктора Михайловича Мусихина», — сообщили в мэрии.
В 11:00 начнется отпевание Виктора Мусихина в храме во имя Покрова Божией Матери (на горе). Его похоронят на Ивановском кладбище.
«МК-Урал» ранее писал, что в Ключевске простились с 27-летним бойцом Андреем Новгородцевым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Военный погиб 24 октября этого года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка в ДНР.