ФСБ пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России», — сообщили в ЦОС.
«Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию, — отметили в ЦОС. — В ходе оперативной игры (оперативных мероприятий, создающих у противника уверенность в успешности своих действий — прим. ТАСС) российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — заявили в ФСБ.
Попытки угонов
Это уже не первая успешная операция российских контрразведчиков. В июле этого года ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб организовать угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Российскому военному пилоту за перелет на территорию Украины обещали $3 млн и предоставление гражданства Италии. В результате оперативной игры были получены данные, позволившие нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное.
В июле 2022 году ФСБ сорвала планы украинской военной разведки подкупить российских военных летчиков для угона самолетов Су-24М, Су-34 или Ту-22М3. В обмен на самолеты украинские спецслужбы предлагали пилотам $1 млн, переправить их жен в Евросоюз и открыть там валютные счета.
В итоге российская контрразведка получила схемы расположения средств ПВО и действующих военных аэродромов Украины, по которым было нанесено огневое поражение. Позднее стало известно, что в отношении украинских военных, спланировавших спецоперацию по завладению самолетом ВКС России, в результате которой был нанесен ракетный удар по украинскому аэродрому Канатово, СБУ возбудила уголовное дело о государственной измене и превышении военным должностным лицом служебных полномочий.