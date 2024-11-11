ФСБ пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России

Это уже не первая успешная операция российских контрразведчиков. В июле этого года ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб организовать угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Российскому военному пилоту за перелет на территорию Украины обещали $3 млн и предоставление гражданства Италии. В результате оперативной игры были получены данные, позволившие нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное.