За ночь и утро над Черноземьем сбили 17 БПЛА

В Минобороны также сообщили, что с 6:50 до 7:20 дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Воронежской областью. Воронежский губернатор Александр Гусев в 7:32 заявил о ликвидации над регионом «нескольких БПЛА». В области продолжает действовать режим опасности атаки дронов, введенный в 3:57.