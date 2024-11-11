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В США рассказали о крупном провале ВСУ

NI: ВСУ не смогли добиться успехов, несмотря на использование БМП Bradley.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогли добиться стратегических успехов, несмотря на использование бронемашин Bradley, пишет бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для National Interest.

«ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы. Сегодня Россия сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова, которые были у нее на начало конфликта», — указал эксперт, комментируя применение украинцами американской бронетехники.

Вейхерт отметил, что в ходе боевых действий украинские силы потеряли большое количество Bradley. По его словам, такие потери в американской армии считались бы катастрофическими.

Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР. Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах Миролюбовки, Новотроицкого, Новоселидовки, Красноармейска, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Димитрова, а также отразили десять контратак.