МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогли добиться стратегических успехов, несмотря на использование бронемашин Bradley, пишет бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для National Interest.
«ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы. Сегодня Россия сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова, которые были у нее на начало конфликта», — указал эксперт, комментируя применение украинцами американской бронетехники.
Вейхерт отметил, что в ходе боевых действий украинские силы потеряли большое количество Bradley. По его словам, такие потери в американской армии считались бы катастрофическими.
Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР. Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах Миролюбовки, Новотроицкого, Новоселидовки, Красноармейска, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Димитрова, а также отразили десять контратак.