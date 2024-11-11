В США рассказали о крупном провале ВСУ

«ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы. Сегодня Россия сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова, которые были у нее на начало конфликта», — указал эксперт, комментируя применение украинцами американской бронетехники.