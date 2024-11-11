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Десантники эвакуировали трофейную американскую технику из Курской области

Российские десантники эвакуировали боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley и бронеавтомобиль Kirpi из Курской области, говорится в сообщении Минобороны. Машины доставили в ремонтное подразделение.

Эвакуация БМП и бронеавтомобиля проходила в два этапа. Во время первого была проведена инженерная разведка района эвакуации в целях обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Во время второго прошла непосредственно эвакуация.

Далее специалисты-ремонтники заменят некоторые элементы электропроводки и поврежденные детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники.

В середине октября Минобороны сообщило о потере ВСУ двух танков Leopard в Курской области. По данным министерства, всего украинская сторона тогда потеряла десять единиц бронетехники.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны.