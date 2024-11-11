Утром в Воронежской области сбито пять БПЛА

Утром в понедельник, 11 ноября, в Воронежской области сбито пять беспилотников, пострадавших нет. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.
При падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло.
Также несколько беспилотников сбито в районах области — разрушений не зафиксировано.
«Приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112», — напомнил воронежцам губернатор.
Опасность атаки БПЛА в регионе длилась около шести часов. Об ее отмене сообщили в 10:09 утра, 11 ноября, однако, спустя 10 минут, ее объявили снова.