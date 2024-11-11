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В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия

Гусев: в Воронеже при падении обломков БПЛА повреждено здание промпредприятия.

ВОРОНЕЖ, 11 ноя — РИА Новости. Здание промышленного предприятия в Воронеже получило повреждение при падении обломков БПЛА, возгорания не произошло, всего в регионе было сбито пять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Минобороны ранее сообщило, что в период с 6.50 до 7.20 мск дежурными средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника над территорией Воронежской области.

«При падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло», — написал Гусев.

Всего, по данным губернатора, в Воронежской области было сбито пять беспилотников. Несколько из них — в районах области, обошлось без разрушений.