СМИ: тело перебежчика Кузьминова похоронили на юге Испании

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Тело перебежчика из России Максима Кузьминова, которого в феврале убили в испанском городе Вильяхойоса, похоронено в безымянной могиле на юге Испании, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.
«Источники заявили, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании», — сообщает телеканал.
Как отмечается, летом в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен мужчина, похожий на Кузьминова, на авиашоу. Согласно данным телеканала, это, вероятно, был специально замаскированный служащий украинской разведки. В сообщении сказано, что украинцы проводили кампанию по дезинформации с целью заставить мир думать, что Кузьминов якобы выжил при попытке покушения и по-прежнему работает на Украину.
СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали».