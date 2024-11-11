Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.
«Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Квертус” и два полевых склада с боеприпасами», — добавили в МО РФ.