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Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российская группировка «Запад» освободила Колесниковку в Харьковской области, в результате ее действий ВСУ за сутки потеряли до 530 военных, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.

«Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Квертус” и два полевых склада с боеприпасами», — добавили в МО РФ.