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Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле

Песков: поставки вооружений Киеву не изменят динамику хода спецоперации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Применение каких бы то ни было отдельных видов вооружений, поставленных Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит. И, наверное, еще важно отметить, что никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности, что лидеры западных стран убедят действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы срока работы снять запрет на удар британскими ракетами по территории России.