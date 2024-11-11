Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле

«Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит. И, наверное, еще важно отметить, что никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности, что лидеры западных стран убедят действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы срока работы снять запрет на удар британскими ракетами по территории России.