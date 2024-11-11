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Москалькова: на Украине найдены 13 перемещенных из Курской области россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что у российской стороны есть сведения о 13 гражданах России, которые были перемещены в Сумскую область Украины. По ее словам, в настоящий момент Россия ведет переговоры с украинской стороны о возможности их возвращения.

Источник: РИА "Новости"

«Это главная сегодняшняя тема, чтобы мирные граждане жители Курской области были обеспечены безопасностью, всем необходимым и возвращением на Родину», — сказала госпожа Москалькова.

Журналисты также спросили у омбудсмена по правам человека, какие жалобы поступают от жителей Курской области. В ответ Татьяна Москалькова рассказала, что больше всего обращений приходят связанных с выделением жилищных свидетельств.

«Я знаю, что руководство Курской области сегодня очень глубоко работает по этой теме. Надо учесть, что на территории объявлено ЧС, в этом случае задействуется среда ВВ федерального уровня», — уточнила она и выразила надежду на скорейшее разрешение вопроса о выдаче свидетельств.

В середине октября Москалькова заявила, что в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. жителей Курской области. В том же месяце она попросила омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца установить местонахождение людей, вывезенных из Курской области.