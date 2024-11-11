Москалькова: на Украине найдены 13 перемещенных из Курской области россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что у российской стороны есть сведения о 13 гражданах России, которые были перемещены в Сумскую область Украины. По ее словам, в настоящий момент Россия ведет переговоры с украинской стороны о возможности их возвращения.