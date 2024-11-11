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Трофейная техника НАТО в Казани

В Казань доставили экспонаты выставки «Сила в Правде, гордость и Победа», на которой будут представлены захваченные образцы техники НАТО.

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Экспозиция расположится у Центрального стадиона города. На выставке также будет представлено более 40 образцов стрелкового оружия из США, Швеции и Украины. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

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