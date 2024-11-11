Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с Русланом Бородиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.

Руслан Бородин родился в Мурманской области, но всю жизнь прожил в Керчи. Учился в школе № 5, затем получил специальность «слесарь по ремонту автомобилей» 3-го разряда, работал на Керченском металлургическом заводе, в рыбколхозе, рассказал глава администрации.

По его информации, Руслан Бородин служил механиком-водителем БТР в Армении, Нагорном Карабахе. В начале 2023 года по своим убеждениям отправился на спецоперацию, получил два ранения, проявил мужество и отвагу при выполнении боевых задач.

«Руслан Викторович был любящим сыном, отцом, братом. Он никогда не оставался равнодушным к чужому горю, в любую минуту готов был прийти на помощь. Сегодня мы простились с защитником Отечества, который с честью выполнил свой воинский, гражданский и мужской долг. Память о нем будет жить вечно в сердцах керчан», — написал Каторгин в своем Telegram-канале.