В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным

«Руслан Викторович был любящим сыном, отцом, братом. Он никогда не оставался равнодушным к чужому горю, в любую минуту готов был прийти на помощь. Сегодня мы простились с защитником Отечества, который с честью выполнил свой воинский, гражданский и мужской долг. Память о нем будет жить вечно в сердцах керчан», — написал Каторгин в своем Telegram-канале.