В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным

Руслан Бородин родился в Мурманской области, но всю жизнь прожил в Керчи. Учился в школе № 5, затем получил специальность «слесарь по ремонту автомобилей» 3-го разряда, работал на Керченском металлургическом заводе, в рыбколхозе, рассказал глава администрации.
По его информации, Руслан Бородин служил механиком-водителем БТР в Армении, Нагорном Карабахе. В начале 2023 года по своим убеждениям отправился на спецоперацию, получил два ранения, проявил мужество и отвагу при выполнении боевых задач.
«Руслан Викторович был любящим сыном, отцом, братом. Он никогда не оставался равнодушным к чужому горю, в любую минуту готов был прийти на помощь. Сегодня мы простились с защитником Отечества, который с честью выполнил свой воинский, гражданский и мужской долг. Память о нем будет жить вечно в сердцах керчан», — написал Каторгин в своем Telegram-канале.