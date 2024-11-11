В Воронежской области объявили авиационную опасность

За 11 ноября в Воронежской области это уже третье объявление тревоги: утром два раза предупреждали об опасности налета БПЛА. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в регионе за понедельник сбили пять дронов, фрагменты одного незначительно повредили здание промышленного предприятия.