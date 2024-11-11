«Рубикон» поразил артиллерийскую установку в Курской области

«Расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ “Рубикон” была обнаружена и уничтожена замаскированная артиллерийская установка ВСУ на курском направлении», — говорится в сообщении.
Раннее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу центра «Рубикон» и провел рабочее совещание по его деятельности. Ему доложили, что уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей.
В Минобороны уточняют, что центр «Рубикон» ведет постоянный мониторинг разведывательными дронами, а после выявления цели к ней вылетает уже другой боевой дрон.
Согласно сообщению Минобороны, штат «Рубикона» укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи, тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами.
Белоусов поручил в кратчайшие сроки создать еще пять отрядов для осуществления работы дронов.
Накануне Минобороны сообщило о срыве шести контратак в Курской области и ударах по позициям 14 украинских бригад.