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«Рубикон» поразил артиллерийскую установку в Курской области

Команда центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружила и уничтожила артиллерийскую установку ВСУ в Курской области, это первый случай уничтожения центром артиллерии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ “Рубикон” была обнаружена и уничтожена замаскированная артиллерийская установка ВСУ на курском направлении», — говорится в сообщении.

Раннее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу центра «Рубикон» и провел рабочее совещание по его деятельности. Ему доложили, что уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей.

В Минобороны уточняют, что центр «Рубикон» ведет постоянный мониторинг разведывательными дронами, а после выявления цели к ней вылетает уже другой боевой дрон.

Согласно сообщению Минобороны, штат «Рубикона» укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи, тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами.

Белоусов поручил в кратчайшие сроки создать еще пять отрядов для осуществления работы дронов.

Накануне Минобороны сообщило о срыве шести контратак в Курской области и ударах по позициям 14 украинских бригад.