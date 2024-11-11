Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 11 ноября 2024 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» отразила шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Подразделения группировки продолжили наступление и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Армейская авиация и артиллерия атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 300 человек, танк, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера, 8 боевых бронированных машин, 3 артиллерийских орудия, миномет и 7 автомобилей ВСУ. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 31 390 человек. Уничтожено 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, 1 110 боевых бронированных машин, 850 автомобилей, 265 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США.
Заявление Москальковой
Москва ведет переговоры с Киевом о возвращении 13 россиян, перемещенных в Сумскую область Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Главная цель — обеспечить безопасность мирных жителей и их возвращение на Родину.
Вывоз трофейной американской техники из Курской области
Российские десантники эвакуировали трофейные БМП M2 Bradley и бронеавтомобиль Kirpi из Курской области, сообщило Минобороны. После инженерной разведки техника доставлена в ремонтное подразделение для устранения повреждений и проверки на возможность дальнейшего использования.
СМИ о численности сил ВСУ
Испанская газета Pais сообщает, что численность украинских сил в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает количество войск в горячих точках Донбасса. Военные Украины заявляют о нехватке оружия, но личного состава в Курской области достаточно.
«Рубикон» впервые поразил артустановку ВСУ в Курской области
Центр «Рубикон» в Курской области обнаружил и уничтожил артиллерийскую установку ВСУ — первый случай уничтожения центром артиллерии. Ранее центр сообщил о более 400 единицах вооружения и техники ВСУ и 800 пораженных площадных целях.
Оценка затрат на восстановление после вторжения ВСУ
Затраты на восстановление пострадавших территорий Курской области после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. В зонах боевых действий или интенсивного применения артиллерии и беспилотников потребуется 118 млрд. В расчет включены ущербы от разрушений предприятий, АПК, социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры и прочих объектов.