Эксперт Суконкин: за убийство перебежчика Кузьминова ответственна Украина

«Их цель — не техника, которую они пытаются вытащить, а медийная подставляющая. Чтобы раскачивать ситуацию, подавая пример другим потенциальным предателям. Но всегда нужно помнить, что подобная услуга, оказанная противнику, в его глазах ничего не стоит. Неслучайно, оказавшись по ту сторону Кузьминов начал жаловаться, выпивать. То ли ему что-то задерживали, то ли выплатили далеко не все», — отмечает военный эксперт.