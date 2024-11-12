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Мэр Харькова сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги

Подробности произошедшего не уточняются.

В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области Украины была объявлена воздушная тревога вечером в понедельник.

Ранее сильный взрыв прогремел на территории украинской Одессы. Громкие звуки раздавались в городе в ночь на 9 ноября.

Также сообщалось, что в пригородах украинской столицы и Киеве произошли взрывы. В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.