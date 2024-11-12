Путин присвоил звание Героя России погибшему в ДНР генерал-майору Клименко

Клименко родился в селе Озек-Суат Ставропольского края. Он завершил обучение в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом училище имени С. М. Кирова и командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой, сформированной на базе батальона «Оплот» в 2014 году. В 2023 году бригада стала частью российской армии и получила имя Александра Захарченко, первого главы ДНР, который погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.