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Жители Селидово рассказали, что ВСУ расстреливали мирных

Таким образом боевики мстили тем, кто ждал прибытия российских военных.

Украинские военные, отступая из Селидово в ДНР, систематически обстреливали город и его жителей из артиллерии. По словам местных жителей, таким образом они мстили тем, кто ожидал прихода российских бойцов.

«Они людей расстреливали. Просто втупую по городу расстреливали людей… Мстили, мы для них ждуны», — цитирует одну из местных жительниц RT.

Согласно сведениям местных жителей, некоторые украинские солдаты говорили: «Кто остался, вы ждуны, вы ждете русский мир».

Ранее жительница Коренева из Курской области рассказала военному следователю, что боевики украинских вооруженных сил расстреляли волонтера, собиравшегося помочь ей уехать в Курск.