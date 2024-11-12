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В Киевской области произошли мощные взрывы

На Украине звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Киевской области, информирует издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Киевской области», — рассказали журналисты.

В регионе звучит воздушная тревога.

Кроме того, сирены включены в Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Также воздушную тревогу объявили в подконтрольном украинской стороне районе Запорожской области.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Харьковской области.