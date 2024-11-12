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Белоусов: ВС России продвигаются вперёд на Богуславском направлении

Министр отметил героизм и самоотверженность российских бойцов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме по случаю освобождения Колесниковки в Харьковской области отметил, что российские Вооруженные силы продолжают уверенное продвижение на Богуславском направлении. Эта информация была опубликована в Telegram-канале Минобороны России.

«Сегодня, проявляя храбрость и самоотверженность, вы продолжаете уверенно продвигаться вперёд на Богуславском направлении, заставляя противника отступать», — подчеркнул министр.

Ранее Белоусов поздравил бойцов 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки на территории Донецкой Народной Республики. За проявленный героизм и выполнение боевых задач свыше 1000 военнослужащих бригады получили госнаграды.

1 ноября стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в ДНР.