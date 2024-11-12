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Аналитик Сакс: нападение на Курскую область ослабило ВСУ

ВСУ начали боевые действия на «неактуальном участке».

Атака Вооружённых сил Украины на Курскую область стала ошибкой Киева, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Это была катастрофа», — сказал он в интервью газете «Известия».

Сакс выразил мнение, что ВСУ начали боевые действия на «неактуальном участке». В результате украинские войска «подверглись воздействию» доминирующих сил РФ. Эксперт подчеркнул, что это стало тактической и стратегической ошибкой «первого порядка».

Он также добавил, что Киев направил в Курскую область «наиболее сильные войска».

Ранее Сакс заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов. При этом он добавил, что существует вероятность расширения конфликта на Ближнем Востоке.